Presentan la primer imagen de Domino en Deadpool 2

Agencia

Ciudad de México.- El mismísimo Ryan Reynolds, que da vida al superhéroe más irreverente del universo de Marvel Entertainment Deadpool, se lució al presentar a su nueva compañera en la secuela de la película, Domino, caracterizada por Zazie Bettz, informa Excelsior.

En su cuenta de Twitter, el actor publicó la primera fotografía de una de las protagonistas de Deadpool 2 y ha acompañado la imagen con el texto: "Algunas personas saben cómo trabajar una alfombra roja".

Some people just know how to work a red carpet. #Domino #DeadPool2 pic.twitter.com/llCc8JfKT6