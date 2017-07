Nomás tengo plata para los divorcios: Cristian Castro

Redacción

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- El cantante mexicano Cristian Castro aseguró aquí que está impedido de comprar la casa del fallecido ídolo Sandro ya que sólo tiene dinero para pagar sus divorcios.

De acuerdo a Notimex, el artista dijo “no me alcanza para la casa de Sandro”, durante el programa de la conductora Susana Giménez, en el que bromeó sobre su reciente separación de su tercera esposa, Carol Victoria, con quien estuvo casado menos de un mes.

“Nomás tengo plata (dinero) para los divorcios”, agregó Castro, en referencia a sus pasados matrimonios con la paraguaya Gabriela Bo y la argentina Valeria Liberman.

Agregó que se ha casado tantas veces porque todavía es muy joven, aunque lamentó que le hayan dado “unas engañadas terribles, si yo soy 'refiel'”.

Por otra parte, explicó que el rumor de que compraría la casa de Sandro se desató cuando fue a ver a la viuda del artista, Olga Garaventa, para hablar sobre el homenaje que realizará el próximo año a uno de los ídolos más importantes de la historia de la música argentina.

“Le agradezco a Olga que me haya dado la bendición para tocar las cosas de Sandro, cuando fui a verla me apresuré y le dije que cuando quisiera vender su casa me la vendiera a mí, luego dijeron que la iba a comprar pero no es verdad, no tengo plata para comprarla”, señaló.

Castro, quien permanecerá en Buenos Aires durante varios meses, reconoció su emoción por el homenaje que le realizará a Sandro el próximo 28 de febrero en el Teatro Colón con el acompañamiento de una orquesta sinfónica.