Demi Lovato confiesa por qué prefiere hacer amistad con chicos

LOS ANGELES, E. U.- Durante su adolescencia como estrella Disney, Demi Lovato se dejó ver en compañía de chicas tan famosas como ella. Entonces era normal ver a la cantante junto a amigas de la talla de Selena Gomez, Taylor Swift o Miley Cyrus, sin embargo, con el tiempo se distanció de todas, e incluso le declaró la guerra a Swift.

La intérprete de "Confident" parecía sentirse mejor estando rodeada de chicos, y por eso afianzó su amistad con Nick y Joe Jonas, sus mejores amigos hasta la fecha, informa el portal E! News.

¿Por qué Demi sacó a las mujeres de sus lista de amistades y se quedó sólo con chicos? "En mi ambiente de trabajo, sólo solía rodearme de hombres", confesó en una entrevista con Mamamia. "Sólo tenía chicos en mi banda, y me fui de gira con ellos y mi tour manager era un chico y esto y lo otro", añadió.

"Hice un cambio específico. Hubo un tiempo en que yo solía decir que no me llevaba bien con chicas", aseguró. "Reevalué por qué no me llevaba bien con ellas, y creo que es porque no tenía a ninguna en mi vida en la que pudiera confiar".

"Ahora llegué a un punto en el que me rodeo a mí misma con mujeres fuertes y eso realmente ha hecho una diferencia en mi vida", continuó.

Por ello, es que en la actualidad Demi busca estar cerca de chicas que sean "modelos a seguir e influencias positivas", para su vida.