SANTA LUCÍA.- Premio Nobel de Literatura de 1992, murió a los 87 años tras una enfermedad prolongada en su residencia, informó su familia. Walcott nació en la ciudad de Castries en Santa Lucía, una de las Islas de Barlovento en las Antillas Menores, y era sometido a diálisis.

La experiencia de crecer en una isla volcánica aislada, una antigua colonia británica, tuvo una fuerte influencia en su vida y su trabajo. A los 18 años, hizo su debut con 25 poemas, pero cosechó su primer éxito literario en 1962 con la antología In a green night (En una noche verde), publicada en Londres y en la que se recogían poemas escritos por Walcott entre 1948 y 1960, indica Milenio en su portal web.

Después de ejercer como profesor en distintas universidades del Caribe, a principios de la década de los 80 fijó su residencia en Estados Unidos y en 1984 comenzó a enseñar Arte Dramático y Literatura en la Universidad de Boston.

El 8 de octubre de 1992, la Academia sueca de las Letras le concedió el Premio Nobel de Literatura por capturar la esencia de su nativo Caribe. Un día después de recibir el premio, el 11 de diciembre de 1992, la Unesco anunció su nombramiento como miembro de la Comisión Mundial de la Cultura y el Desarrollo.

Considerado por la crítica como uno de los principales poetas de habla inglesa, Walcott fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares el 10 de junio de 1994. Su obra, integrada por poesía y piezas teatrales, está muy marcada por su procedencia caribeña y por el mestizaje de culturas y razas.

Entre sus obras dramáticas figuran: Harry Dernier (1952); Dream on Monkey Mountain and other plays (1970); The joker of Seville and Oh! Babylon (1978); Remembrance and Pantomime: two plays (1980) y Three plays (1986).

Y entre sus libros de poesía: 25 poems (1948); Epitaph for the young (1949); Poems (1951); In a green night (1962); The castaway and other poems (1965); The Gulf and other poems (1969) y Another life (1973).

Además destaca Omeros, publicada en 1990, y que ha sido definida por la Academia Nobel como una "majestuosa epopeya caribeña".