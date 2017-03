Elmo, una víctima más de las medidas políticas de Trump (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXCO.- Ni Plaza Sésamo se salvó de los reajustes presupuestales impuestos por el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien al más puro estilo de su era en los reality shows, con The Apprentice, le notificó al personaje de Elmo que "you're fired" (estás despedido).

Con esta noticia, la peluda marioneta de Plaza Sésamo se sumó a la lista de trabajadores que son echados a la calle en la incipiente administración de Trump, informa el portal web del periódico Excélsior.

También te puede interesar: Robert Downey Jr. será el nuevo ¡Doctor Dolittle!

Pero todo es parte de una parodia donde el personaje es despedido, en la cual, el personaje se cuestiona qué hará ahora, pues luego de 32 años de trabajo, la noticia lo toma por sorpresa y no sabe qué hará de su vida, pues él revela que su único talento es haber sido Elmo.

"No me da felicidad informarte que debido a los recientes recortes del gobierno al PBS ya no eres más empleado de 'Plaza Sésamo'", escucha decir a su jefe.

Además recibe la noticia de que su compañero, Cookie Monster, también ha sido despedido, pero ambos pueden solicitar una carta de recomendación.

Todo ello es parte de una sátira hacia las medidas económicas de Trump con recortes en áreas de artes y humanidades, y aunque no afectaría a la emisión infantil de HBO por ser aplicable en canales de televisión pública, si afectaría a diversos programas educativos para niños que se emiten principalmente en zonas rurales de Estados Unidos.

Mira aquí el video sobre cómo recibe Elmo la noticia sobre su despido: