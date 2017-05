Emma Watson promueve la moda sostenible

Geraldine Eledon/Agencia

Estados Unidos.- Ser chic y proteger el ambiente al mismo tiempo no es tarea fácil…. ¡pero no imposible! Y si no, pregúntenle a Emma Watson quien después de revelar que solo usaría ropa sostenible para cuidar a la naturaleza, así como el trato digno de quien la realiza, ha gastado una gran suma en el camino.

De acuerdo con el portal Fashion, así lo muestra con uno de sus últimos –y más sexy- de sus outfits, el cual está compuesto de los pies a la cabeza por piezas realizadas éticamente. ¿El look en cuestión? Un bodysuit con escote bajo los hombros rojo, el cual combinó con unos pantalones anchos del mismo color de Gabriela Hearst. La famosa también lució unas mini arracadas y anillo de oro hechos a mano de All Blues y zapatos de Manolo Blahnik.

Y aunque la famosa lució más sofisticada y femenina que nunca durante su gira para promover la película The Circle, este look resultó un poco costoso, pues la suma de todas las piezas da 5 mil 152 dólares -lo cual equivale a más de 96 mil 800 pesos aproximadamente-, algo que parece una cantidad pequeña si se trata de cuidar el trabajo ético y la ecología del mundo.

¿Lo mejor? Es que Emma no sólo dio una clase de ecología, sino también de estilo, pues con este look completamente en rojo demuestra que este color puede ser tendencia en esta temporada, así como garantía de sofisticación –y más si se lleva con un labial burgundy como lo hace la británica-.

Y tú… ¿aún estás pensando en convertirte a la tendencia de la moda sostenible?