Esta foto muestra ‘el infierno’ de Bieber

SYDNEY, Australia.- Justin Bieber no puede esconderse. Sus millones de fans adolescentes le buscan y encuentran en cualquier lugar de la tierra donde se encuentre.

A pesar de que su relación con sus seguidores está siendo últimamente un poco tormentosa, lo cierto es que ellos siguen siendo sus incondicionales. Ahora una foto en Twitter, que ya se ha hecho viral, vuelve a poner de manifiesto lo duro que puede llegar a ser convertirse en una estrella, publica el portal web de la revista Cosmopolitan.

Justin Bieber está en Australia de gira cuando su caravana paró en un restaurante de comida rápida en Sidney. En la imagen se ve al artista canadiense intentando comer y alrededor una multitud de fans mirándolo fijamente.

Probably the first time I've felt sorry for Justin Bieber. The poor guy can't even go for chicken without a mob of baying fans tailing him. pic.twitter.com/yzgLYr24y2

— Joe Ellison (@Chevychased) 17 de marzo de 2017

Como bien dice el autor de la foto, 'es la primera vez en mi vida que me da pena Justin Bieber. El pobre no puede ni disfrutar de su pollo sin que le miren miles de fans'.

Tras el almuerzo, tuvo que intervenir la policía y Justin salir corriendo ya que las chicas se le tiraban encima.