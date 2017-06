Mira los 'curiosos' obsequios que reciben los mellizos Clooney

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Toda la familia está muy emocionada con el nacimiento de los mellizos de George y Amal Clooney. La abuela materna, Baria Alamuddin, rápido salió a comprar regalos para sus nietos, Ella y Alexander. Según publica la revista People, nada más enterarse de la gran noticia, la madre de Amal ha sido fotografiada comprando ropa para los bebés.

En la tienda E-Side compró dos conjuntos de algodón ecológico para los bebés compuestos de un pijama a juego con el gorrito de recién nacido y un babero. Uno en color gris con la imagen de un oso y otro en color verde menta con el dibujo de un conejo. “Ha sido un precioso alumbramiento…Estamos locos de contentos”, asegura la suegra de George Clooney.

La madre de Amal no ha sido la única en agasajar con regalos al matrimonio. Su gran amigo y socio Rande Gerber ha hecho lo propio y les ha sorprendido con un regalo de los suyos. Si en el pasado les regalaba unos bodies en los que se podían leer Casa y Migos, como se llama el popular tequila que han creado el actor y Gerber, ahora les ha hecho llegar innumerables cajas de pañales, así como una buen remesa de tequila…Tal vez para superar las largas noches en vela. “Envío especial”, se lee en el pie de foto que acompaña al divertido vídeo en el que se ve a Rande Gerber trasportando su curioso regalo.

Exclusiva suite

Amal Clooney dio a luz a los mellizos Ella y Alexander en la mañana del pasado 6 de junio. De acuerdo con las últimas informaciones, la abogada de derechos humanos habría dado a luz en una exclusiva suite del ala Kensington del Chelsea and Westminster Hospital.

"Esta mañana Amal y George han dado la bienvenida a Ella y Alexander Clooney. Tanto Ella, como Alexander y Amal están felices, sanos y se encuentran muy bien", han confirmado con un breve comunicado en el que añaden con un toque de humor: "George está sedado y debería recuperarse en unos días, concluye.

Hace poco más de una semana George Clooney decidió cancelar su asistencia a los Premios Aurora en Armenia ante la posibilidad de que su mujer diera a luz en cualquier momento. El actor, productor y director de Hollywood no acudió, pero sí se dirigió a los asistentes mediante un mensaje grabado a modo de disculpa. "Me hubiera encantado estar hoy con vosotros, pero si hubiera ido hasta allí y mi mujer hubiera tenido a los mellizos durante mi ausencia, es posible que no pudiera volver a casa", bromeó el artista.