Joel González/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Temas inolvidables con melodías y letras bellísimas serán interpretados por dos grandes voces que se reúnen en el concierto “Songs of Bacharach and Manzanero” que el músico yucateco Gabriel Espinosa y la cantante estadounidense Tierney Sutton, ofrecerán este jueves 19, en el Teatro “José Peón Contreras”.

Acompañado de su grupo “NYC Band”, el jazzista interpretará las canciones compuestas por Armando Manzanero, que forman parte del álbum “Songs of Bacharach and Manzanero”, en tanto que la actualmente nominada al Grammy hará lo propio con los temas internacionales de la citada producción musical.

El año pasado Gabriel espinosa, emprendió la grabación de un proyecto diferente, en el cual funge como arreglista de las que considera las cinco mejores canciones de Mazanero, compositor al cual califica como el más importante en Latinoamérica en idioma español de los últimos 50 años.

La producción del disco, la acompaño de un compositor equivalente al compositor yucateco en inglés como es Burt Bacharach, quien es autor de temas inolvidables de los que hiciera éxito figuras de la talla de Los Carpenters y B.J. Thomas.

Los temas que contiene son de Manzanero: "Adoro", "Como yo te amé", "Esta tarde vi llover", "Somos novios" y "Cuando estoy contigo"; por parte de Bacharach: "Close To You", "Raindrops Keep Falling On My Head". "The Look Of Love", "What The World Needs Now" y "Alfie".

Explicó que en el concierto de este jueves, el público podrá deleitarse con la interpretación de una voz tan especial como la de Tierney Sutton, una cantante de nivel mundial en el género del jazz, donde ha sido nominada 6 veces al máximo galardón que se entrega en Estados Unidos.

Trayectoria de Espinosa

Gabriel Espinosa Ávila nació en Mérida, tierra que dejó a fines de los años 70’s para estudiar música a los Estados Unidos en la escuela Central College, en el estado de Iowa, gracias a un programa de becas.

El músico continuó sus estudios en aquel país, donde se graduó en música y más tarde se trasladó a Boston, para llevar a cabo su especialización; siete años más tarde volvería a su país de origen por poco tiempo ya que partió nuevamente a Texas para estudiar la maestría en Jazz, lo cual le abriría la puerta para

convertirse en director del programa de Jazz en el propio Central College de Iowa, cargo que ha ocupado desde hace 20 años.

El concierto que se llevará a cabo en el marco del programa Mérida Capital Americana de la Cultura 20017, tendrá lugar este jueves 19, a las 21:00 horas, en el Teatro “José Peón Contreras”; la entrada es libre.

Gabriel Espinosa ha alternado la docencia con su actividad artística mediante la cual ha realizado varias grabaciones y desde el 2009 decidió comenzar a realizar grabaciones como solista.

“Songs of Bacharach and Manzanero” salió a la luz el pasado 7 de octubre, bajo el sello de la productora neoyorquina Zoho; el disco se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en físico a través de la página de la productora.