Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque sigue manteniendo un estrecho vínculo con su exmarido, el líder de Coldplay Chris Martin, eso no significa que la actriz Gwyneth Paltrow no se haya esforzado en los últimos años a la hora de rehacer su vida sentimental, como demuestran los más de tres años de relación que le unen al guionista y productor, Brad Falchuk, conocido por su participación en series tan célebres como 'American Horror Story'.

Es tal la complicidad que existiría entre los dos enamorados, como se han encargado de revelar miembros de su círculo más íntimo, que no debería resultar demasiado sorprendente si ambos se animan pronto a sellar su amor con una increíble boda, informa el portal Quien.com.

También te puede interesar: Daniel Radcliffe... ¿A punto de casarse?

"Los dos no paran de hablar sobre la idea del matrimonio, asumiendo que en algún momento tendrán que casarse para formalizar lo suyo. Es algo que llevan planeando desde hace ya bastante tiempo", asegura una fuente a la revista Us Weekly, antes de poner de manifiesto que los dos hijos de la intérprete, Apple y Moses, no podrían tener mejor opinión del actual compañero sentimental de su famosa madre.

Happy birthday, handsome

Una publicación compartida de Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 5:55 PST

"Sus hijos le adoran y creen que es el mejor novio que podría tener Gwyneth a día de hoy", explica al mismo medio.

Por otro lado, y a pesar de que la noticia de su separación en 2014 dejó consternada a buena parte de la opinión pública por inesperada, y aparentemente repentina, lo cierto es que Gwyneth Paltrow y el popular cantante británico siguen disfrutando de una estrecha amistad que, además de explicarse con su interés mutuo en garantizar el bienestar emocional de sus dos hijos, también está basado en el profundo respeto y en la admiración que sienten el uno por el otro.

"Gwyneth y Chris tienen una relación maravillosa y modélica. Gwyneth le sigue considerando su mejor amigo y la persona a la que le puede confiar cualquier cosa. Chris está muy feliz por ella y le ha dado el visto bueno a su relación con Brad. Sabe que es un buen tipo", expresa el mismo informante.