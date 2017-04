¡Al fin! Harry Styles habla de su ruptura con Taylor Swift

Alejandro Gómez Lizarraga/Agencia

Estados Unidos.- Harry Styles es la última portada de la publicación Rolling Stone y en la entrevista interior ha hablado sobre su relación con Taylor Swift.

De acuerdo con el portal Los 40, el recién estrenado solista se ha pronunciado acerca de ese tormentoso romance. El que fuera integrante de One Direction ha hablado sobre las fotos que salieron junto a Taylor en Central Park.

"Cuando veo las fotos de ese día pienso en que las relaciones son difíciles, a cualquier edad. Y añadiendo que realmente no entiendes exactamente cómo funciona cuando tienes 18 años, tratar de navegar por todas esas cosas no lo hace más fácil."

El cantante ha añadido varios datos sobre la relación con Taylor. Su noviazgo fue breve pero intenso. Allá por 2013 todo apuntaba a que fueron las infidelidades, los problemas de compromiso y la batalla de egos lo que hizo que ambos rompieran.

"Es un poco incómodo para empezar. Estás en una cita con alguien que realmente te gusta. Debería ser así de simple, ¿no?. Fue una experiencia de aprendizaje. Pero en el corazón de ella sólo quería que fuera una cita normal."

Harry Styles tampoco ha querido perder la oportunidad de aclarar el tema de las indirectas a través de las canciones.

El joven acaba de presentar Sign of the times y Ever Since New York. Este último tema (que podría ser una respuesta a Welcome to New York de Tay) parece una indirecta muy directa a su ex con frases como: no quiero extrañarte así. Vuelve... estate aquí, vuelve... estate aquí. Imagino que estas en Nueva York hoy y no quiero necesitarte de esta manera.

También ha querido contestar a todos aquellos que dicen que canciones como Style o Into The Woods, de Taylor, son alusiones a él mismo.

"Quiero decir, no sé si son sobre mí o no... pero el hecho es que ella es tan buena... escribo de mis experiencias; todo el mundo hace eso. Tengo suerte si todo lo que hemos hecho ayudó a crear esas canciones. Eso es lo que te golpea el corazón. Eso es lo más difícil de decir, y son las cosas de las que hablo menos. Esa es la parte que trata de las dos personas. Nunca voy a contarle a nadie todo."

Sea como sea, está claro que parte del primer disco en solitario de Styles hablará de Taylor Swift.