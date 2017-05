Agencia

Ciudad de México.- El actor y comediante mexicano Héctor Suarez, siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa y sin “pelos” en la lengua. El opinar sobre la realidad que vive México, en varias ocasiones le traído fuertes amenazas contra su vida.

En entrevista para Aristegui en vivo, denunció públicamente las amenazas que recibió a mediados del mes pasado en una plaza comercial de Morelos.

Hector Suárez comentó que todo esto empezó en enero pasado cuando descubrió una camioneta azul, sin placas, en la Ciudad de México, la cual “se me acercó y no me dejaba pasar”, informa El Debate.

Después, volvió a ver esa camioneta afuera del hotel en el que se hospeda en la Ciudad de México. Un hombre le hizo una expresión como de “bájale”.

Posteriormente, en el municipio donde vive en Morelos, acudió a un centro comercial para comprar unas veladoras; entró al baño: “no vi a nadie”. Tras ingresar “siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima… cuando me puso el cañón, dijo: cuiden que no entre nadie al baño”.

El sujeto le preguntó por los nombres de su hija, su hijo y su esposa. “¿Te suenan?”, le preguntó el hombre, junto con varias groserías. Héctor suárez señaló que esta persona, le pidió que dejará de hablar del gobierno y de la presidencia.

Mira el video de la entrevista: