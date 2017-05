Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El personaje interpretado por Itatí Cantoral aparece en el nuevo clip promocional de Orange Is The New Black.

Con esta participación se repite la colaboración de Itatí en la serie. La actriz también protagonizó un anuncio de la cuarta temporada hace 11 meses, informa Huffingtonpost.

Desde entonces se ha insistido en que Soraya Montenegro sería una nueva reclusa en la cárcel de Litchfield.

En este nuevo clip Soraya interactúa con Maritza Ramos y Marisol "Flaca" Gonzales, quienes le piden que represente la escena de la maldita lisiada.

Finalmente llega Big Boo, quien le pide que llore en español.

Soraya Montenegro, también conocida por haber hecho famoso el término "Maldita lisiada", es un personaje creado por Valentín Pimstein para la telenovela María la del Barrio de 1995.

La cuarta temporada de Orange Is The New Black saldrá al aire el próximo 9 de junio.