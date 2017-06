Katy Perry alcanza los 100 millones de seguidores en Twitter

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La súper estrella pop Katy Perry, de 32 años se acaba de convertir en la primera persona en alcanzar los 100 millones de seguidores en Twitter, colocándose en el puesto número uno de las personas más seguidas en esta red social, informa E Latinoamérica.

Twitter compartió un post en honor a Katy, usando el título de su nuevo álbum, escribiendo, "Hoy, somos #TESTIGOS [WITNESS] de la historia. ¡Felicidades @katyperry, la primera en alcanzar 100 millones de seguidores! #AmorKaty".

Twitter también compartió un video con algunos de los mejores tuits de Katy a través de los años, empezando con su primer tuit en febrero de 2009.

Mientras tanto, el ascenso de Katy en Twitter llega después de varias grandes transformaciones en su vida.

Ella hizo un gran cambio en su apariencia, que irónicamente fue inspirado por su deseo de distanciarse de la personalidad que la hizo famosa, y nos dejó entrar en su mundo privado como nunca antes. No solo formó parte de una transmisión en vivo, llevando a sus fans y a sus seguidores a una casa a puertas cerradas con ella, también escribió un revelador perfil para el New York Times.

"Solía tenerle miedo a la intimidad, solía usar mi sexualización como una forma de llamar la atención. Me sobresexualizaba porque era la única manera que conocía", reveló sobre su antigua persona como la "vieja Katy Perry".

Y continuó diciendo, "No la maté, porque la amo, ella es exactamente lo que tenía que hacer en ese momento. Y no soy una artista estafadora, no estafé a la gente, esa era yo entonces. Esta soy yo ahora".