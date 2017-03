Agencias

LOS ÁNGELES, Ca., EU.- Katy Perry dice que "rogaba no sentirse gay" durante su "adolescencia inconsciente".

La cantante de 32 años se abrió sobre su sexualidad y elogió a la comunidad gay mientras recibía un premio de la Human Rights Campaign el sábado en Los Ángeles.

Perry nació en el seno de una familia cristiana fundamentalista, pero dijo que sentía curiosidad y que sabía que la sexualidad no era un asunto blanco o negro.

Hizo referencia a uno de sus más grandes éxitos al decir I kissed a girl and I liked: "Besé a una chica y me gustó", e "hice más que eso", agregó.

Relató que "rogaba no sentirse gay" en campamentos cristianos, pero que luego conoció gente afuera de su "burbuja".

Te sugerimos leer: Hijo de Sean Penn, adicto a la cocaína

Sin personas de la comunidad Lgbtq en su vida sería "la mitad de la persona que soy hoy", expresó.

(Información de The Associated Press)