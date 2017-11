Kevin Spacey queda fuera de película en el último minuto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de los días más convulsos de su vida, Kevin Spacey es suprimido de la película –ya rodada– All the money in the world, cuyo estreno está previsto el próximo día 22 de diciembre. Las escenas en las que aparecía serán vueltas a rodar de nuevo con de manera apremiante con el objetivo de mantener la fecha de estreno fijada desde un primer momento.

El cineasta Ridley Scott, junto con el elenco de actores y la productora Sony Pictures, ha tomado la decisión de rehacer las partes de All the money in the world (Todo el dinero del mundo) en las que actuaba Spacey con el objetivo de neutralizar el impacto que el escándalo en el que se ha visto envuelto el actor pudiera tener en la película. Según la publicación Deadline, el director estría preocupado por ver al filme desprestigiado y no siendo apreciado por el público, lo cual sería injusto teniendo en cuenta el trabajo que hay detrás, informa Hipertexual.

También te puede interesar: Fans de Fernanda Castillo 'enfurecen' por el final de Monica Robles

La decisión llega días después de ser cancelada la proyección de la película en el festival AFI de Los Ángeles, que iba a servir para poner el broche al evento. El papel en el que Spacey interpretaba a J. Paul Getty, el conocido millonario del petróleo que se negó a pagar el rescate tras el secuestro de su nieto, será tomado ahora por Christopher Plummer, que deberá rehacer las escenas en tiempo récord.

A pesar de que el papel de Spacey no contaba con demasiadas apariciones en la película, sí componía parte del peso fundamental de la misma, por lo que no puede ser simplemente eliminado. Esto supone también costes en la campaña de la productora mediante la cual Spacey iba a ser propuesto al Oscar como mejor actor de reparto.

Esta supresión por completo de la película es una de las estocadas que más daño han hecho a la carrera del actor, que ha quedado manchada de manera irrevocable. Netflix también anunció que su relación con él había terminado en lo que a su serie House of Cards respecta. Mientras todo esto ocurre, las acusaciones contra el artista continúan sucediéndose en lo que ya se ha convertido en un efecto en cadena con el que es imposible no establecer similitudes con los recientes escándalos del productor de Hollywood Harvey Weinstein.