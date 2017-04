Lea Michell dedica canción a Cory Monteith en su nuevo disco

Agencia

Los Angeles, E.U.- Recientemente Lea Michele reveló que escribió una canción sobre Cory Monteith, quien fuera su novio y falleciera en 2013 a los 31 años de edad, después de una sobredosis de alcohol y drogas.

Lea, quien conoció a Cory en el set de "Glee", está a punto de lanzar su nuevo disco, "Places", en el cual guardó un espacio especial para dedicárselo a quien fuera su pareja por poco más de un año, informa el portal El Debate.

En conversación con PrideSource contó que su nuevo tema titulado "Hey you", trata sobre Cory. "No pensaba incluirla en el disco, es un tema algo sensible para mí, del que es difícil hablar, no quería que quedara en el disco algo de lo que no pudiera habla", indicó.

"Pero se sintió muy hermoso. No era sobre pérdida, ni sobre tristeza. Era sobre felicidad y amor", expresó."La amo tanto, realmente siento que representa quién soy y por todo lo que he pasado en la vida".

Y continuó diciendo, "al final del día, la canción es muy específica, la gente hará de ella lo que quiera, pero yo quería hacer una canción sobre la pérdida que no fuera necesariamente triste".

Lea también señaló que aún encuentra difícil hablar sobre la muerte de Cory: "No quiero hablar mucho más allá de eso. Cuando vas a mi concierto es cuando me abro y cuento lo que las canciones significan para mí. Quería mostrar este hermoso momento, hay una historia un poco más profunda de la que hablo en mi concierto".