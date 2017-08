“Look What You Made Me Do” rompe récord en YouTube

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El nuevo video Taylor Swift, Look What You Made Me Do, está batiendo récords en YouTube, con más de 43 millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde su lanzamiento.

YouTube dijo que fue el mayor debut de cualquier video en la historia del sitio, superando la marca de 36 millones de reproducciones lograda por la canción Gentleman, del cantante surcoreano Psy, en su primer día en la red en 2013, informa Excélsior.

También te puede interesar: Taylor Swift estrenó video de su nueva canción

"Look What You Made Me Do", en el que Swift apunta a quienes la atacaron profesional y personalmente en los últimos 10 años, ha sido ampliamente analizado por fans y medios desde que se estrenó durante los premios Video Music Awards de MTV el domingo.

YouTube dijo que el video promedió unas 30.000 reproducciones por minuto en las primeras 24 horas, superando las tres millones por hora. Para el martes, las reproducciones llegaban a los 56 millones.

El video comienza con Swift saliendo de una tumba y declarando que su "antiguo yo" está muerto, representando a una artista audaz sin nada que perder. Termina con la cantante personificando las etapas de su carrera -desde la joven de 16 años tocando música country con una guitarra a la ganadora de los premios Grammy- y peleándose entre ellas.

El sencillo, con un ritmo de rap y tecno, es el primero del nuevo álbum que la artista lanzará en noviembre llamado "Reputation".

Swift tiene igual un largo camino para quebrar el récord del video de música más visto en YouTube, logrado por el éxito latino "Despacito", del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, cuya versión con Justin Bieber y Daddy Yankee superaba las 5.000 millones de reproducciones a fines de agosto.