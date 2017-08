Una de las series de Luis Miguel ¡se suspende!

Agencia

Ciudad de México.- Existen dos series que hablarán sobre la vida de Luis Miguel. Una, la producida por Netflix, que protagonizará Diego Boneta y que tiene la total autorización del cantante. Y dos, la que está realizando el productor Pedro Torres para Univisión, la cual no tiene el permiso del 'Sol de México'.

Ahora, la bioserie no autorizada es la que se ha suspendido. Gustavo Farías, encargado de la musicalización del proyecto, confirmó la noticia, informa el portal Quién.com.

También te puede interesar: ¡Netflix cancela la serie de Naomi Watts tras una temporada!

"Sólo me dijeron que no y ya. Ya no puede desarrollar nada para esa serie", confesó el productor musical, también encargado de hacer la música de la serie "Hasta que te conocí", que habla sobre el 'Divo de Juárez'.

Ya se había dicho por parte del mismo Pedro Torres, que los libretos ya estaban casi listos, no obstante, todo indica que por ahora el proyecto está en pausa.

Es importante decir que una de las razones por la cuales el productor de "Mujeres asesinas" se animó a hacer este producto televisivo, es porque dirigió varios videoclips de Luis Miguel, como "La Incondicional".