Hallan muerto al cantante Tommy Page; se cree fue suicidio

LOS ANGELES.- El cantante Tommy Page murió a los 46 años, el cuerpo del cantante fue encontrado el viernes pasado, informa Associated Press.

Los detalles sobre la muerte del también compositor son desconocidos, aunque trascendió que se habría tratado de un aparente suicidio.

La información sobre la muerte también fue dada a conocer por el reconocido periodista Michael Musto, quien por medio de su cuenta de Facebook lamentó la partida de su amigo.

En la década de 1990, Tommy logró colocarse en el número uno de las listas de popularidad con I'll Be Your Everything , de acuerdo con la publicación musical, el deceso pudo haber sido un suicidio de acuerdo con información de familiares y amigos.

El disco con mayor éxito fue Paintings in my mind , donde estaba su tema I ’ll be your everything . La canción, compuesta y producida junto a los New Kids In The Block , llegó al número uno de las listas americanas. Su tercer trabajo , From the heart , en 1991, fue el último que entró en las listas. En su primer single, Whenever you close your eyes , trabajó con Michael Bolton y Diane Warren, pero no tuvo éxito.

Apareció en algún episodio de la serie Padres forzosos(Full House) , e hizo un dúo en 1995 con Tiffany, Close our eye s, como hechos más destacados.

En 2015, Page se integró a Cumulus Media como vicepresidente senior de asociaciones de marcas. Continuó grabando y actuando regularmente en Asia.