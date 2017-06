Las mujeres son más inteligentes: Harry Styles

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La ropa con mensajes feministas están de moda entre las celebridades. Desde Rihanna hasta A$AP Rocky han usado camisetas Dior con el mensaje "Todos deberíamos ser feministas", una cita de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, de su ensayo y TED Talk del mismo nombre, informa E Latinoamérica.

Harry Styles subió la barra con una camiseta de 710 dólares con un mensaje un poco más provocador. Se encontró con unos fanáticos que lo vieron con una camiseta con la frase: "Las mujeres son más inteligentes".

Esa pieza de ropa es de la marca Itsasickness y parte de sus ganancias irán a Planned Parenthood.

THIS PIC IS SOO BADD BUT I DONT CARE I MET MY IDOL HARRY STYLES I LOVE HKM SO MUCH HE WAS SO FUCKING NICE pic.twitter.com/lGoaOGrRvh