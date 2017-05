‘Miranda’ de ‘El diablo viste a la moda’ seduce en el MET 2017

Agencia

Ciudad de México.- El Museo Metropolitano de Arte (MET) recibirá tanto modelos y diseñadores como actores y empresarios para uno de los eventos más importantes del año, la MET Gala.

Desde hace 18 años, Anna Wintour es la anfitriona y organizadora de la gala, que cada año tiene un tema central que rinde homenaje a alguna corriente dentro de la moda.

Mientras te preparas para ver a las celebridades desfilar por la alfombra roja, te dejamos algunos datos del evento, asegura el portal de noticias Milenio.

1.- La organizadora

Anna Wintour es la editora en jefe de la edición estadunidense de Vogue, la revista de moda más importante.

Ella es quien finalmente decide quiénes entran a la gala, en una selección que, según The New York Times, se basa no tanto en los méritos, sino en la fama, la popularidad del momento y, sobre todo, el atractivo físico.

Wintour fue quien inspiró al personaje de Miranda Priestly en el libro El Diablo Viste a la Moda, que más tarde se convirtió en una película en la que Meryl Streep dio vida a la editora.

2.- El homenaje

Cada año, la Gala del MET hace honor a la exhibición relacionada con el mundo de la moda que albergará el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año, es el turno de Rei Kawakubo y su trabajo detrás de Comme des Garçons.

La diseñadora japonesa será la segunda a quien el museo rinde homenaje en vida, el primero fue Yves Saint Laurent, en 1983.

Considerada una de las diseñadoras más influyentes del siglo XX, Kawakubo desafía las normas establecidas de la moda. Sus diseños suelen prescindir de las siluetas clásicas, por lo que es común encontrar prendas sin mangas o de formas caprichosas que llegan a ser consideradas prendas arquitectónicas.

En diversas ocasiones, la diseñadora de origen japonés, ha declarado su descontento con lo que hoy se piensa como moda y por esto hace cosas que no se han hecho antes y siempre intenta no hacer ropa.

Andrew Bolton, curador del museo del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York consideró a Rei Kawakubo como una de las diseñadoras más importantes e influyentes de los últimos 40 años pues “al invitarnos a repensar la moda como un lugar de constante creación, recreación e hibridación, ha definido la estética de nuestro tiempo”, dijo en un comunicado.

Además de sus diseños que se ubican en la frontera de la moda y el arte, una de las creaciones más icónicas de Kawakubo es el logo de Comme des Garçons: un corazón con ojitos y el cual ha sido utilizado en colaboraciones con grandes marcas como Converse, Nike, H&M y Coca Cola.

3.- La exposición

Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between consiste en una exhibición de cerca de 120 piezas diseñadas por Kawakubo para su marca y las cuales van desde aquellas que presentó en su primer desfile en París en 1981 hasta las más actuales.

La exposición estará abierta al público desde el 4 de mayo y hasta el 4 de septiembre.

4.- Los presentadores

Wintour se ha encargado de seleccionar cuidadosamente a los presentadores de cada edición. Esta vez, serán Katy Perry y Pharrel Williams quienes dirijan el evento.

Además, Tom Brady también fungirá como anfitrión.

En años anteriores, los nombres de los coanfitriones han incluido figuras como Taylor Swift e Idris Elba.

5.- Hay un código de vestimenta

Cada año, los asistentes deben seguir el código de vestimenta que se especifica en la invitación. En 2015, como la exhibición que se inauguraba era China: through the looking glass, el código de vestimenta era “etiqueta rigurosa china”, mientras que en 2016 fue “etiqueta rigurosa tecnológica” debido a la exposición “Manus x Machina”.

Este año la temática no es tan clara, pues las creaciones de Rei Kawakubo desafían lo ya establecido, por lo que los invitados sólo recibieron la indicación de pensar “avant-garde”. Por lo que es probable que veamos diseños extravagantes.

Cabe recalcar que Kawakubo suele presentarse a los eventos públicos con una falda plisada, una playera de algodón y una chamarra de piel, todo en color negro.

6.- ¿Por qué es importante?

También conocida como los Oscar de la moda, la Gala del Met se encarga de reunir a celebridades de la moda, música y hasta políticos con el objetivo de recaudar los fondos anuales que necesita el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

7.- Los boletos

Cada boleto cuesta 30 mil dólares, poco más de 560 mil pesos, mientras que la mesa completa cuesta 275 mil dólares, es decir 5,152,394 pesos. Las casas de moda son quienes generalmente compran los lugares de las mesas y ellos invitan a las celebridades, que a cambio deben usar sus diseños. Anna Wintour, editora de Vogue y organizadora del evento, suele invitar a jóvenes diseñadores que no pueden cubrir el costo del boleto.

Los boletos de la primera gala de 1948 costaban 50 dólares, equivalente a 300 dólares actuales (5,620 pesos).

8.- Los invitados más importantes de MET 2017 son:

Aunque se adquieran los boletos, Wintour es quien tiene la última palabra sobre los asistentes.

Para este año, están confirmadas estrellas como Justin Bieber, Katy Perry, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Zendaya, Lily Collins, Gigi Hadid, Joe Jonas, Lorde, Sophie Turner, Hailey Baldwin, Lily Collins, Cara Delevingne, Bella Hadid, Paris Jackson, Nick Jonas y Zoe Kravitz, entre otros.

Una de las que no asistirán, por ejemplo, es Coco Rocha, una modelo canadiense, quien, de acuerdo con People, dijo en 2013 que Katy Perry le había copiado uno de sus atuendos, por lo que es posible que ella haya intervenido en esta decisión.

9.- No se sabe qué sucede al interior del Museo

Además de ser un evento súper exclusivo, desde hace algunos años el publicar fotografías o videos de lo que sucede al interior está prohibido.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, una vez que los invitados entran al museo, son recibidos por los anfitriones de la noche que este año, además de Anna Wintour son la misma Rei Kawakubo –quien ocupa el lugar honorario por obvias razones, Katy Perry y Pharrell Williams; antes de empezar con los cocteles hacen un recorrido por la exhibición para que tiempo después se les sirva la cena mientras ven el show de algún artista del momento, como lo fue The Weeknd en 2016.

10.- Habrá un streaming de la alfombra roja

Este año, la revista de modas a cargo de Wintour transmitirá la alfombra roja en vivo y en 360° a través de su página oficial de Facebook. La emisión comenzará 20:00 de la Ciudad de México.