Niall Horan prepara concierto para la Ciudad de México

MÉXICO.- Niall Horan traerá su proyecto solista a la Ciudad de México este 26 de septiembre, informó el portal Milenio.

La cita será en El Plaza Condesa, según el anuncio que el propio cantante hizo en su Twitter. La venta iniciará el 15 de julio y será exclusivamente en taquillas, informaron a través de la cuenta del foro.

Hello lovely people, I’m delighted to announce the Flicker Sessions 2017. Go to https://t.co/QD3toXaepy for all the info ! pic.twitter.com/DMpgHcDUWs