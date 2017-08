Niurka desata críticas por selfie sin maquillaje

Agencia

Ciudad de México.- Niurka Marcos es una de las mujeres escándalo más famosa del espectáculo en México, ahora tras publicar unas selfies desató una ola de comentarios en su cuenta de Instagram.

La cubana mostró su rostro al natural en su red social, sin maquillaje ni filtros, sin embargo, el post generó cientos de discusiones: mientras unos la admiraban otros la criticaron duramente, informa El Debate.

Bello día a mí gente Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 4:49 PDT

"Me encantas", "Horrible parece un monstruo", "la belleza más hermosa que he visto en la vida","ya diste el viejazo Niurka", ""Me gustas demasiado", y "Eres muy fea sin maquillaje y sin photoshop", fueron algunos de los comentarios que generó la ex esposa de Bobby Larios.

Sin embargo, la actriz no le prestó mucha atención a las ofensas que recibió ya que ella se atreve andar sin maquillaje y no está dispuesta a usar los filtros de las aplicaciones.

En una reciente entrevista, la actriz dio su opinión del pleito que protagonizan, Julián Gil y Marjorie de Sousa donde arremetió contra ella.

Me gusta amanecer 🌅 sana y frescas Una publicación compartida de Niurka Marcos (@realniurka) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 4:00 PDT

"Del tamaño que le pone precio… de frío va a ser su alma porque a los hijos se les da amor, a los hijos se les da abrazos, se les da cariño, a los hijos se les da preparación, escuela, seguridad, autoestima”, declaró Marcos a las cámaras de “El gordo y la flaca”.