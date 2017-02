Milenio DIgital

MADRID, España.- Eugenio Caballero fue galardonado con el premio Goya a Mejor Dirección Artística por su trabajo en la película Un monstuo viene a verme, del cineasta Antonio Bayona.

Eugenio Caballero es uno de esos mexicanos que ponen en alto el nombre de nuestro país dentro de la industria cinematográfica.

Ha participado en filmes como Romeo y Julieta (Baz Luhrmann, 1996), The limits of control (Jim Jarmusch, 2009) o El Laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, 2006), éste último le valió un Oscar en 2007.

También se encargó de la dirección artística del espectáculo Luzia del Cirque du soleil, inspirado en elementos de la cultura mexicana. En México trabajó en la película Rudo y Cursi.

Durante una conferencia que ofreció el año pasado en la Ciudad de México, Caballero mencionó que el haber ganado un Oscar significó otra era en su carrera.

"Se crean expectativas sobre ti. Por más que trate de no darle tanta importancia, he sentido la loza de no cumplir con lo que se espera de mí".

El director de arte se encarga de construir todo el entorno en el que el protagonista y los personajes se desarrollan. Se encarga de dar vida e identidad al 'mundo' del actor.

Eugenio Caballero mencionó en alguna ocasión que México es el lugar idóneo para la creatividad.

"Necesito la energía creativa de esta ciudad", dijo durante su participación en Tag CDMX 2016.