Justin Bieber canta ‘Despacito’ en Puerto Rico (video)

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Fonsi se subió al escenario junto a Justin Bieber para cantar el éxito musical del momento: "Despacito".

Los cantantes se unieron para hacer una nueva versión del éxito de Fonsi y lo presentaron en vivo por primera vez en Puerto Rico, informó Hey.

El canadiense se presentó en el país natal del creador del tema con su gira Purpose, que toma nombre de su último álbum.

Bieber y Fonsi estrenaron "Despacito" junto a Daddy Yankee y en menos de un día la canción rebasó el millón de reproducciones en Spotify y alcanzó casi 40 millones en YouTube.

Durante su concierto, Bieber interpretó temas como "No Pressure", "Where Are ü Now" y "Love Yourself".

Mira aquí a Fonsi y Bieber cantar en vivo "Despacito":