Esto cuesta un boleto para ver a Timbiriche

CIUDAD DE MÉXICO.- Sasha, Benny, Erik, Mariana, Diego y Alix regresarán a los escenarios como Timbiriche para celebrar sus 35 años de carrera.

La gira comenzará con tres presentaciones en el Auditorio Nacional el 13,14 y 15 de septiembre, después darán dos shows en Monterrey, el 12 y 13 de octubre y Guadalajara el 19 y 20 de octubre, informa López Dóriga.

La preventa de boletos para las tres presentaciones en la capital del país comenzará a partir de las 11:00 horas del próximo jueves y termina el 23 de junio a las 23:50 horas. La venta para el público en general empezará el 24 de junio.

El rango de precios para los shows en el Auditorio Nacional va desde los 416 pesos a los tres mil 540.

Sobre si Paulina Rubio formaría parte de este nuevo reencuentro, Sasha dejó las cosas claras: “Paulina no necesita invitación para sumarse. Ella es parte fundamental de Timbiriche y la extrañaremos pero desafortunadamente su agenda no se lo permitió, aunque no descartamos que en un futuro se pueda sumar a la gira”.

Así mismo, la puerta quedó abierta para Thalía y Eduardo, también integrantes de Timbiriche en su momento.

Benny aseguró que el repertorio que ofrecerán en la gira está compuesto de 60 canciones, “todo los temas que son éxitos”.