MÉXICO.- Ariadne Díaz, que el próximo lunes 8 de mayo regresa a la pantalla de Univisión como protagonista de la telenovela La doble vida de Estela Carrillo, acudió el pasado martes a las redes sociales para felicitar con un romántico mensaje a su pareja, el actor brasileño Marcus Ornellas, por estos primeros dos años que llevan juntos y muy enamorados.

"Feliz aniversario amor mío. Gracias por darme dos años maravillosos y lo más lindo que tengo en la vida", expresó la actriz mexicana de 30 años, que en los últimos años ha logrado hacerse un nombre en el difícil mundo de la actuación gracias a telenovelas que se han convertido en éxitos internacionales como La mujer del Vendaval (2012) y La malquerida (2015).

Feliz aniversario amor mío, gracias por darme dos años maravillosos y lo más lindo que tengo en la vida!! @marcusornellas ❤️ 17-04-2015 ❤️ Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Marcus, por su parte, no se quedó atrás y también le dedicó unas tiernas palabras a la madre de su primogénito que hicieron las delicias de los fans de esta bella parejita. “Gracias por cada segundo de este hermoso aprendizaje a tu lado. Te amo”, escribió el actor, que recientemente formó parte del elenco de la telenovela Despertar contigo que transmitió Univisión.

Ariadne y Marcus se conocieron en 2013 cuando ambos acababan de terminar con sus respectivas parejas; sin embargo, no fue hasta muchos meses después que volvieron a encontrarse en un aeropuerto y todo comenzó a fluir. Desde el primer momento hubo una conexión muy especial entre ambos, tanto es así que a los pocos meses de estar saliendo ya hablaban de formar una familia.

"the rider is on the storm" #ElCachetes echando rostro y rompiendo corazones ! Te amo ! #Diego10Meses Una publicación compartida de Marcus d'Ornellas (@marcusornellas) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 10:27 PDT

“Fue raro. A mí nunca me había pasado una cosa así de llevar tan poco tiempo con alguien y pensar en ser papás. Yo creo que a los 29 años uno planea con la cabeza fría las cosas y planeamos ser papás, quisimos hacerlo y afortunadamente se dio pronto”, confesaba el año pasado Ariadne en entrevista con People en Español.

La pareja mantuvo oculta su relación durante unos meses hasta que en 2015, ya consolidado el noviazgo, decidieron finalmente gritar su amor a los cuatro vientos. “Gracias amor por ser mi familia y todo lo que pude haber pedido a Dios, te amo con todo mi corazón”, expresaba a finales de ese año una enamoradísima Ariadne Díaz por medio de su perfil de Instagram.

Ariadne encontró en Marcus al hombre de sus sueños. Por eso la actriz no dudó en afirmar en 2015 que era “el mejor novio del mundo”. “Gracias por ayudarme en todas mis loqueras y compartir conmigo lo que me hace feliz y obvio...ser el más guapo de todos los guapos”, expresó entonces la que fuera protagonista de la telenovela de Televisa Llena de amor.

En noviembre de 2015, tan solo unos meses después de haber hecho oficial el romance, la pareja sorprendió a todos con la inesperada noticia de que estaban esperando un hijo. “Es un bebé muy deseado y buscado. Estoy de tres meses y nacerá a mediados de mayo”, revelaba en exclusiva Ariadne en la edición mexicana de la revista ¡Hola!

Tras una larga espera de 9 meses, Ariadne y Marcus debutaron como papás en mayo de 2016. La llegada de Diego colmó de felicidad a la bella pareja. “Creo que Marcus y yo somos unos padres muy juguetones. Todo el tiempo estamos haciendo cosas y cualquier cantidad de payasadas para que se ría”, reconocía en agosto del año pasado la actriz a People en Español.

Te amo Diego. Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 7 de Abr de 2017 a la(s) 4:23 PDT

Lejos de separarlos, el nacimiento de Diego los unió más como pareja. "Juntos aprendemos, juntos aprendemos cómo bañarlo, juntos aprendimos muchas cosas, entonces eso es bien "padre". No solamente como papás, sino como pareja se crea un vínculo mucho más fuerte, el vivir toda esa experiencia juntos".

“Marcus y yo siempre hablamos de dos. Sin embargo no lo sé. Yo estoy muy feliz con Diego y quiero disfrutarlo. De repente siento que tener hijos muy cerca uno del otro hace que no puedas disfrutarlos tanto. El plan llega hasta decir que no queremos más de dos pero igual si nos quedáramos con uno también seríamos inmensamente felices”, reveló la actriz tiempo atrás a People en Español.