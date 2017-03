Agencia

MÉXICO.- América Infante, hija de Pedro Infante e Isabel Navarro, se dice víctima del abuso de los directivos del Frente Popular Francisco Villa, pues la mantuvieron secuestrada en su propio departamento durante 14 días, informó el Diario Basta.

También te puede interesar: Emma Watson asegura que la película transmite buenos valores

“Fui secuestrada por servidores públicos, políticos del Centro Histórico, hay mucha gente que se refugia en su mascarita de políticos para ocultar dos que tres cosas. He mantenido mi secuestro en silencio, por no hacer escándalo… Gracias a mi hija y su Sonora, que me rescataron. Estuve encerrada en mi departamento durante 14 días por el Frente Popular Francisco Villa. Ya hice una visita con el propio titular de la organización, estoy haciendo las investigaciones pertinentes porque ningún político se va a reír de mí, ningún político va a venir a calabacearme la vida. Los voy a poner en su lugar”, dijo la hija del inolvidable ídolo de Guamúchil.

Pleito legal

América Infante era la dueña del edificio donde está ubicado su departamento en la calle San Lucas, y tras un pleito legal con el Frente Francisco Villa, fue despojada del inmueble y ahora ya no la dejan entrar a su departamento.

Pese a todo este problema político, América Infante está fraguando un magno evento para que se celebren los 100 años del natalicio de su famoso padre.

“Mi papá cumple 100 años de nacido el 15 de abril. En la CDMX yo le voy a armar eventos en el Zócalo, en la delegación Cuauhtémoc, donde él vivió; en la colonia Narvarte, en donde tuvo su casa, y en el Parque de Los Venados, en donde paseaba en bicicleta”, finalizó.