¿Justin Bieber le dedica su nuevo tema a Selena Gomez?

ESTADOS UNIDOS.- Justin Bieber ha emocionado a sus fans con el lanzamiento de “Friends”, su último single.

Este tema, que habla de la posibilidad de mantener una amistad con una ex pareja, fue escrito por el canadiense en colaboración con Julia Michaels y Justin Tranter, y producido por BloodPop, creador de su último disco Purpose (2015), informa Quién.com.

El tema fue compartido por la estrella pop en Instagram y cuenta ya con más de 2.5 millones de reproducciones y se convirtió rápidamente en trending topic.

"Can we still be friends?" se escucha en el estribillo de la canción, lo que ha hecho suponer que podría ser una dedicatoria a su ex novia Selena Gomez.

Hace unas semanas el equipo del cantante anunció la cancelación de los últimos 14 conciertos de su gira 'Purpose World Tour' y, poco después, el canadiense dio su versión de los hechos.

"Estoy muy agradecido por este viaje con todos ustedes. Estoy muy agradecido por las giras, pero sobre todo estoy muy agradecido de poder vivir mi vida ¡con ustedes! Aprender y madurar no siempre ha sido fácil, pero deben saber que no estar solo es lo que me ha hecho seguir adelante", aseguró en la publicación.