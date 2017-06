Agencia

ESPAÑA.- Shakira es una gran estrella internacional, ha vendido millones de discos, cuenta con una legión de fans y sus temas se convierten en un éxito seguro. Sin embargo, la artista también ha contado con momentos complicados en el ámbito profesional e, incluso, ha pensado en tirar la toalla. Así lo ha confirmado a la edición italiana de la revista Vanity Fair.

Tras un descanso en lo profesional, la cantante decidió que cuando su segundo hijo, Sasha, fuera lo suficientemente independiente regresaría al estudio de grabación. Fue en ese momento cuando le surgieron las dudas y las inseguridades.

“Me vino el miedo escénico. Estaba confundida, tuve la tentación de retirarme y dejarlo todo”, ha afirmado. En este momento crucial, intervino rápidamente Gerard Piqué. "Sin rodeos, me dijo que nunca me permitiría retirarme. Tú te retirarás cuando ya no tengas nada que decir. Ahora sal fuera y haz lo que sabes", le dijo el futbolista. Shakira reconoce que tenía razón y que solo estaba asustada.

Piqué ha sido su mejor apoyo en los últimos años y añade que no se imagina la vida sin él. Gracias a él consiguió que sacara, de nuevo, fuerzas para seguir con la música. Y es que su nuevo álbum, El Dorado, en ocasiones, le pareció una tarea imposible, "como si tuviera que escalar el Everest", reconoce.

Su familia es la prioridad

Shakira admite que ahora su familia es su prioridad y añade que está totalmente centrada en ser mamá. "Es mi verdadero trabajo", corrobora. "La música se ha convertido en un hobby y por eso lo puede hacer de una manera relajada. Nunca pensé que diría una cosa así, llevo trabajando desde que tenía 14 años", confirma.

Asimismo, señala que vive la maternidad con pasión, pero que es una tarea agotadora. "El otro día leí un estudio que decía que las francesas son las madres más relajadas. Así que me gustaría ser francesa, pero no lo soy", recalca. "Es hermoso, emocionante, maravilloso, pero agotador, al mismo tiempo", corrobora.