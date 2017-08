Agencia

Estados Unidos.- La incorporación de Spider-Man al Marvel Cinematic Universe fue espectacular, ¿pero fue suficiente para convertirle en el mejor arácnido de la historia? La respuesta es extremadamente complicada, pues aunque Tom Holland realizó un estupendo trabajo, nadie puede olvidar el legado de Tobey Maguire a la franquicia, indica CinePremiere en su portal.

Kirsten Dunst fue un poco más extrema al respecto, pues hace apenas unos meses manifestó abiertamente su descontento con este nuevo reboot, tras asegurar en entrevista con Variety que "hicimos las mejores, así que ¿a quién le importa? Sólo pienso que hagan cuantas quieran. Sólo están ordeñando la vaca por el dinero. Es tan obvio".

Ahora Tom Holland le responde de manera mucho más diplomática, tras ser cuestionado al respecto por Movie’n’co UK:

"Ya sabes, tiene derecho a su propia opinión y no soy nadie para juzgarla. Definitivamente no hago la película por el dinero. Es decir, es un trabajo que creo cualquiera haría sin importar la paga. Todo lo que sé es que la pasé genial, la amé y si no quiere verla, realmente no me importa. No me desagrada de ningún modo por lo que dijo, porque tiene derecho a su opinión".

Lo cierto es que ambos actores tienen parte de razón. La trilogía original de Spider-Man siempre ocupará un lugar especial en el recuerdo de los aficionados, quienes siempre se preguntarán qué habría sido de la franquicia sin su abrupta cancelación. Sin embargo, han pasado más de diez años y ha llegado el momento de continuar con un arácnido moldeado para una nueva generación.

Los números no mienten: el reboot obtuvo un formidable 92% de aceptación en Rotten Tomatoes, que superó al 89% del filme original, pero se quedó atrás del 94% obtenido por la secuela. Al final, sólo el tiempo dirá si el Spidey de Tom Holland fue digno de las expectativas provocadas por su incorporación al MCU.