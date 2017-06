Regresa la banda irlandesa: El grupo U2 anuncia concierto en México

Agencia

MÉXICO.- La banda irlandesa U2 se presentará nuevamente en México el próximo 3 de octubre, anunciaron en Twitter.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. estarán en el Foro Sol con su tour "The Joshua Tree 2017".

Ocesa informó que la preventa para adquirir los boletos, con tarjeta Citibanamex, será los días 12 y 13 de junio y los precios rondan entre los $400 a los $2550.

#U2TheJoshuaTree2017 heading to Mexico City, South America and back to the US, this September, October. https://t.co/u698mqfGnr pic.twitter.com/3iFtKOILkA