ENFIELD, Londres.- Antes del nacimiento de su hija Amalia en febrero pasado, la artista rodó el video "My willing heart", señala el portal de El Espectador.

Natalie Portman protagoniza el video "My willing heart" del músico James Blake. La actriz ganadora del Óscar rodó el videoclip, bajo la dirección de Anna Rose Holmer, estando en sus últimas semanas de embarazo, por lo que se pueden apreciar los movimientos de la bebé Amalia, quien nació el pasado 22 de febrero.

En los cuatro minutos que dura el video, Natalie Portman se sumerge en el agua y juega con un pequeño, que posiblemente es su hijo, Aleph, el primero que tuvo con su esposo Benjamin Millepied, el coreógrafo francés a quien conoció en 2011 durante el rodaje del "Cisne negro".

Con este clip el británico promociona su disco "The colour in anything", en el que fusiona electrónica y soul.