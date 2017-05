Agencia

LONDRES.- Aunque no es común ver fotografías de los royals disfrutando de la privacidad de su hogar al lado de sus hijos, los duques de Cambridge abrieron las puertas de su casa a la edición británica de la revista GQ para platicar de temas como su campaña Heads Together, la vida que le quieren dar a George y Charlotte y lo difícil que ha sido crecer sin tener a Diana de Gales cerca de su familia, informó el portal

Durante la entrevista, el príncipe explicó los objetivos que quiere alcanzar a través de su campaña ‘Heads Together’ y el impacto que quiere causar a nivel internacional con esto. Sin embargo, la plática no quedó allí, pues, el príncipe confesó abiertamente la gran falta que le ha hecho su madre: “Me gustaría tener su consejo. Me encantaría que hubiera conocido a Kate y que viera crecer a mis hijos. Me cuesta mucho trabajo decir que esto no pasará y que ellos nunca la conocerán”.

En el adorable retrato familiar que Norman Jean Roy capturó para el especial de la revista, la joven familia real aparece relajada en los jardines del Palacio de Kensington junto a su perro Lupo, dando la impresión de que son una familia completamente normal.

Por si fuera poco, William explicó sobre la educación que le está dando a sus hijos y lo importante que es la estabilidad de un hogar para el buen funcionamiento de una familia: “Yo no podría hacer mi trabajo sin la estabilidad de mi familia. La estabilidad en casa es muy importante para mí. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo feliz, estable y seguro. Quiero que George crezca en un ambiente real no detrás de las puertas de un palacio. Quiero que mis hijos tengan una vida normal”.