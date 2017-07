Ellas son las famosas que audicionaron para 'Wonder Woman'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Aunque ya había aparecido antes en Batman vs Superman, es hasta ahora que Wonder Woman alcanzó una gran popularidad e incluso superó a las cintas predecesoras de superhéroes al recaudar más de 7 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La elegida para representar a Diana Prince fue la actriz israelí Gal Gadot, y aunque ella ha sabido representar a la famosa heroína, antes que ella hubieron otras actrices que pudieron ser esa sexy amazona, informó el portal E!.

¿Quiénes fueron?

Christina Hendricks

Mejor conocida por su papel en la serie Mad Men, Christina se manejó como una de las favoritas por los fans para representar a la Mujer Maravilla.

Sarah Michelle Gellar

Recordada por su actuación en The Vampire Slayer, Buffy se perfiló para ser Wonder Woman desde 2005, fecha en la que se tenía pensado hacer una película de esta heroína. Al final nada se concretó y Gellar terminó usando el traje solo para los Video Music Awards de MTV en 2002.

Megan Fox

La sexy actriz fue otra de las candidatas para ser Diana Prince, pues luego de su participación en Transformers y las Tortugas Ninja (y por sus grandes ojos azules, claro) se colocó como una de las favoritas para tan importante papel. Al igual que las anteriores, no se concretó nada y siguieron en la búsqueda para encontrar a la mujer ideal.

Jessica Biel

La esposa de Justin Timberlake, por increíble que parezca, también fue elegida para dar vida a Wonder Woman en la película jamás realizada Justice League: Mortal Movie. Sin embargo, el director George Miller cambió de idea y eligió a Megan Gale.

Katie Holmes

Tras su participación en la primer cinta de Christopher Nolan sobre el Caballero de la Noche (Batman Begins, 2005), se pensó que Katie ya estaba lista para ser ahora una superheroína. Sin embargo eso nunca sucedió.

Adrianne Palicki

A diferencia de todas las anteriores, esta actriz sí logró usar el traje de Wonder Woman, pues Warner Bros. planeaba hacer una serie de esta heroína. A pesar de que Adrianne fue elegida, el gusto solo le duró 40 minutos, ya que fue este el tiempo que duró el capítulo piloto que jamás vio la luz.

Olga Kurylenko

Finalmente -pero no menos importante- es la actriz que fue conocida por ser una chica Bond en Quantum of Solace. Así como Gal Gadot, Olga audicionó para el papel de Mujer Maravilla, y aunque cumplía con el perfil no fue elegida.