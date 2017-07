Australiano viaja sólo con una lata

Agencias

MELBOURNE, Australia.- Un australiano que se presenta como Dean voló el pasado sábado con la aerolínea Qantas de Melbourne a Perth y el único equipaje que facturó en el aeropuerto fue una lata de cerveza Emu Export, informa el portal web RT.

Según comentó al portal Mashable, la idea se le ocurrió cuando estaba con un amigo y lo hizo solo por diversión.

El australiano reconoce que notó "cierta resistencia" en el mostrador de facturación automática del aeropuerto de Melbourne a la hora de registrar la lata como un bolso. Para conseguirlo utilizó una bandeja en la que suelen colocar los bolsos y así el sistema dio luz verde.

La cerveza apareció en la cinta de equipaje en Perth tal como Dean la había facturado, aunque el pasajero "estaba preparado para denunciar la pérdida de equipaje" si su lata no hubiera llegado al destino. Si hubiera llegado vacía, "tal vez podría haber perdonado a los encargados del equipaje por no haber podido resistir la tentación", precisó el australiano.

One guy checked-in a lone can of beer on a Melbourne to Perth flight... and it actually worked. 😂 #Studio10 pic.twitter.com/MH8BkvdtBi