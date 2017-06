Agencia

Canadá.- ¿Se trata de un cocodrilo en un pantano? Muchos habitantes de Surrey (Columbia Británica, Canadá) pensaron que sí y alertaron a la Policía, reporta el portal MotherBoardn indicó RT en su portal.

Pese a que el objeto misterioso publicado en Twitter se asemeja a uno de esos reptiles, las autoridades locales explicaron que solo era algún residuo, posiblemente los restos de un neumático.

Another croc sighting called in this weekend in the marsh off of Hwy 17 & 104 Ave. It sure looks like one, but it's commercial truck tire! pic.twitter.com/Gspwtz409f