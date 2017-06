Agencias

MILÁN, Italia.- La empresa italiana de moda Prada ha presentado la nueva 'prenda imprescindible' de esta temporada: un clip para sujetar billetes que cuesta nada menos que 185 dólares, reporta 'The Guardian'. La creación ha provocado en las redes una avalancha de bromas y comentarios de sorpresa por parte de los internautas, informa el portal web RT.

También te puede interesar: Mujer mata a su novio por error al grabar un truco para Youtube

Algunos tuiteros especularon con que la capacidad de imaginación de los diseñadores de la firma había llegado a su fin.

I mean seriously #prada designers!! Have your brains run outta ideas? Please use $185 worth #paperclip to hold remaining few ideas in place — Sunil Basnet (@sunu420) 28 de junio de 2017

"¡En serio, diseñadores de Prada! ¿Su cerebro se ha quedado sin ideas? Por favor, usen su clip de 185 dólares para sujetar las pocas que les queden".

Otros mostraron su tristeza por no poder darle un uso adecuado al complemento si se decidían a hacer una inversión tan importante.

By the time I buy the paperclip, there won't be enough for it to hold 😭 — Brown Suga (@tohrusoma_anna) 22 de junio de 2017

"Cuando compre el clip, ya no me quedará nada que sujetar con él", tuiteó el usuario.

Why in the world would you want to buy a money holder that is also a paperclip for 185 dollars? — Iowa Traveler (@Westguytravel) 28 de junio de 2017

"¿Por qué motivo alguien podría querer comprar por 185 dólares una pinza para billetes que es un sujetapapeles?", se preguntó otro internauta.

El clip de Prada no es la primera vez que la industria de la moda lanza productos ordinarios a precios desmesurados. 'The Guardian' recuerda que en 2012 la marca Jil Sander sacó a la venta una simple bolsa de papel por 237 dólares (185 libras esterlinas). También cita el caso de la diseñadora Anya Hindmarch, que en 2014 creó unas pegatinas de cuero que se vendían por 57 dólares (45 libras esterlines).