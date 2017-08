Agencias

ARGENTINA.- Una aficionada al fútbol argentina 'se ha ofrecido' al Zenit de San Petersburgo, uno de los mejores clubs rusos, después de que el club firmara a cuatro jugadores de la nación latinoamericana. "Querido Zenit, soy argentina y tengo una camiseta de Zenit aquí mismo. ¿Me compraría también?", bromeó Estefania Sbaffi en su cuenta de Twitter.

Dear @fczenit_en I'm argentinian and have Zenit's shirt right here. Would you buy me too? pic.twitter.com/OfJGwJyMCV