Querían una foto romántica pero les salió una 'diabólica'

A simple vista, una selfie publicada el pasado miércoles en Twitter puede parecer una más de las millones de fotografías con las que las parejas de enamorados gustan de inundar las redes sociales.

Sin embargo, el reflejo de los dos tortolitos en el espejo que tienen detrás convierte una foto que debería ser romántica en una escena fantasmagórica. Y es que en él se ve a la chica de cara en lugar de estar de espaldas, publica el portal actualidad.rt.com

"Amo a mi novia, aunque sea géminis", escribió el autor de la selfie, bromeando sobre el estereotipo según el cual las personas de ese signo del zodiaco tienen dos personalidades (cada una, parece ser, con su propio peinado ligeramente distinto al de la otra, en el caso concreto de la foto que nos ocupa).

i love my girlfriend even if shes a gemini 😻 pic.twitter.com/BXa7NTZOJ8