ESTADOS UNIDOS.- Científicos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA han publicado en su página web una imagen del relieve de Marte que se asemeja a un rostro humano, informa el portal web RT.

La fotografía fue captada por la cámara del Sistema Térmico de Emisión de Imágenes instalada en la sonda Mars Odyssey.

"¿Están viendo lo que veo yo? ¿Es una cara lo que me está mirando?", bromean los astrónomos al pie de la imagen publicada. La NASA lanzó la nave Mars Odyssey en 2001 con el objetivo de estudiar el relieve y la estructura de la superficie del Planeta Rojo.

Este junio los astrónomos de la agencia espacial estadounidense identificaron una enorme cantidad de lava en Marte, lo que indica la existencia de actividad volcánica en el planeta.

