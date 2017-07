Presidente municipal de Chapala niega casos de abuso en menores

Agencia

Guadalajara.- El presidente municipal de Chapala, Javier Degollado, negó que detrás de las presuntas agresiones sexuales en contra de once menores de edad en un kínder exista una red de pornografía infantil.

“Es indignante, ya no difamatoria, se me hace indignante, triste y cruel que se quieran hacer cosas políticas con asuntos tan delicados, yo tuve la oportunidad de hablar con Juan Manuel Estrada para que él, que es una persona de la sociedad civil, nos acompañara, que él viera y que revisara esta problemática que se había suscitado, lo invitamos porque ayer citamos al consejo para la protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Chapala”, agregó el alcalde.

“Comenzaron a salir versiones, que ya les habían sacado fotos, cómo pueden permitir una narración de ese tipo, entonces comienza a surgir que les sacaron fotos"

Degollado aseguró que la comunidad extranjera que radica en el municipio ribereño está indignada por los señalamientos que aseguran que existe una red de pederastia encabezada por ciudadanos norteamericanos.

“Comenzaron a salir versiones, que ya les habían sacado fotos, cómo pueden permitir una narración de ese tipo, entonces comienza a surgir que les sacaron fotos, que hay una persona que los conoce, que se las vendía a los gringos, que yo los conozco, que yo los protejo, y al último los subieron de nivel hasta llegar a un pederasta del 2013 que no tienen nada que ver, que no anda ahorita. Le vamos a pedir a la Fiscalía que investigue todas estas declaraciones porque la sociedad de Chapala está indignada, tenemos una comunidad extranjera que tenemos más de 120 años viviendo con ellos”, detalló el primer edil.

El alcalde pidió que se investigue a todos los funcionarios de los tres niveles de gobierno para ver quién fue omiso en sus funciones, incluso que él sea investigado y así se esclarezcan las acusaciones en su contra, al ser señalado de brindar protección a la presunta agresora de los menores.

“Para nosotros es muy importante que se investigue hasta los últimos casos donde me involucran a mí como persona, que investiguen a todos, pero que investiguen también a todas esas páginas que sacaron esta información y que son falsas, le pedimos a la policía cibernética, que investiguen esas páginas(...) que están haciendo estas aseveraciones”, expresó.

“El daño que se le está haciendo a Chapala no es sólo a sus familias, desde el momento que una persona que es política, que es ex candidata a Diputada, llega, vocea, perifonea y se pone a la entrada y no deja pasar a los niños para que pongan la denuncia y quiere obligar a toda la escuela, eso es triste y cruel porque ahora etiquetaron a toda una comunidad, a todo un pueblo que son niños, que nos están causando mucha indignación”, finalizó.