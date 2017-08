Andrés Manuel López Obrador, quiere dejar de ser el 'eterno candidato'

Agencias

TOLUCA, México.- Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy ante legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, que él se está “aplicando a fondo” para lograr un cambio en la elección presidencial de 2018, pero acotó: “No voy a estar de candidato eternamente”.

Además denunció que cuenta con información de una nueva guerra sucia en su contra que será financiada por “la mafia del poder”, que ya ha recaudado más de seis mil millones de pesos para ese propósito.

En su mensaje a diputados y senadores de esas dos bancadas en el Congreso de la Unión y que fue transmitido en vivo por el diputado Ariel Juárez, López Obrador abundó: “Es a Palacio (Nacional) o a Palenque. Así que no es la cuarta. No, la tercera es la vencida. La cuarta no, ni la quinta.”

Informó que así terminará “con la conciencia tranquila de haberlo hecho todo”.

Explicó que el resultado de la elección presidencial dependerá de “una decisión soberana del pueblo. Vamos a aplicarnos a fondo para aplicar un cambio, pero la gente va a decidir qué quiere. Si no quiere el pueblo, vamos a quedar satisfechos por haber hecho todo de nuestra parte”.

López Obrador consideró que es muy poco lo que falta para conseguir la transformación del país, porque el momento en que se encuentra Morena y la posibilidad de ganar la presidencia “es un momento estelar”.

También planteó a los legisladores, porque algunos participarán en el proceso para cargos de elección el próximo año, a entender que no se trata sólo de ganar, sino también de “entrar a la historia”. También ponderó el mecanismo utilizado para elegir a algunos candidatos, como en el caso de la elección para jefe de gobierno, que se definirá en el caso de Morena por una encuesta.