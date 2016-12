Pedro Domínguez/Stephanie Ochoa/Alejandro Madrigal/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Los coheteros de Tultepec, Estado de México, que tenían sus puestos en el mercado San Pablito, perderán ganancias de hasta 15 mil pesos diarios en estas fiestas decembrinas, luego de la explosión del pasado martes que suma ya 36 muertos, debido al fallecimiento ayer de una mujer que tenía quemaduras en 90 por ciento del cuerpo.

De acuerdo con los comerciantes, esta temporada les da para mantenerse todo el año, pues el resto de los meses las ganancias son mínimas, hasta que se acerca el 15 de septiembre, cuando se vuelve a reactivar la venta al menos un fin de semana.

El pasado viernes, el gobierno del Estado de México anunció un apoyo de 11 mil pesos mensuales a los comerciantes afectados.

“Claro que no es suficiente para las ganancias que teníamos en la temporada, porque muchas veces es la base para mantenernos en lo que resta del año mientras llegan otras fechas; lo fuerte es hasta septiembre, en las fiestas patrias, y después Navidad, pero sí es un apoyo, nadie llega y te regala dinero”, explicó uno de los comerciantes.

Este no es el único problema al que se enfrentan los comerciantes; además del negocio, algunos de ellos también perdieron sus vehículos en los que transportaban la mercancía, lo que significa otra dificultad para reactivar su comercio.

Sin embargo, mientras llegan los recursos, ya están en pláticas con los productores para recuperar el tiempo y vender a como dé lugar los días que restan de diciembre.

“Voy a seguir en este negocio, de aquí salieron los estudios universitarios de mis tres hijos; no le voy a dar la espalda a mi trabajo, creo hasta que me muera voy a seguir aquí porque ellos ya no quisieron continuar, están dedicados a sus carreras”, agregó.

En los mejores días de la temporada, los comerciantes llegan a tener ventas de entre tres mil y 15 mil pesos, lo que representa el ingreso más fuerte del año, primero para pagar la mercancía que pidieron a los productores y después para planear el gasto de prácticamente todo el año.

“Nos mantenemos con eso y después vamos buscándole con los clientes de otros pueblos cuando tienen sus fiestas o el Día de las Madres; nunca falta de dónde sacar, pero en esta ocasión sí nos pegó en la mera época buena”, expresó otro de los comerciantes que esperan afuera del mercado poder ingresar y recoger lo que dejaron en el interior de sus vehículos.

En tanto, el gobierno del Estado de México empezará el proyecto ejecutivo para reconstruir el tianguis con apoyo de la Universidad Autónoma de la entidad.

Esta promesa de las autoridades se suma al compromiso que anunció el presidente Enrique Peña Nieto de reconstruir el mercado de San Pablito.

Recorrido

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel Arriola, visitaron a cuatro adultos lesionados, dos de ellos reportados como graves, por la explosión del mercado San Pablito, internados en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes, en Naucalpan.

Ambos funcionarios recorrieron el área de hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos para dar seguimiento al estado de salud de los afectados.

El mandatario mexiquense indicó que “el IMSS ha sido muy solidario con el Estado de México, con Tultepec, ante el lamentable accidente”, y que desde los primeros minutos se abrieron las puertas de diversos hospitales del instituto, “donde los pacientes han recibido una atención extraordinaria y seguimos trabajando en la prioridad única que es la salud y salvar vidas”.

Respecto a la evolución de los hospitalizados, los médicos responsables informaron a ambos funcionaros que los cuatro adultos mantienen el mismo estatus y dos de ellos se reportan muy graves.

En tanto, se les informó que el paciente internado en Magdalena de las Salinas reporta mejoría, mientras que los menores Daniel y Christopher, atendidos en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, continúan graves.

Arriola y Ávila también se reunieron con los familiares de los lesionados y se comprometieron, como se los pidió el presidente Enrique Peña, a estar pendientes de su salud hasta la total recuperación.