¡No más privilegios!, adiós al fuero a servidores públicos en Oaxaca

OAXACA, México.- San Raymundo Jalpan, Oax. Con 37 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra, el Congreso local aprobó la eliminación del fuero constitucional a los servidores públicos del estado de Oaxaca, con lo que “se da un importante paso para la igualdad entre ciudadanos”, destacó la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Eufrosina Cruz Mendoza.

De acuerdo con información de La Jornada, representantes de los partidos que integran la 63 Legislatura subieron a tribuna a celebrar la aprobación del dictamen de la eliminación de la declaración de procedencia, sin embargo Cruz Mendoza espetó: "su registro de nacimiento -de la iniciativa- es tutelado por la ciudadanía oaxaqueña que ha padecido y luchado por erradicar el autoritarismo".

Destacó que el fuero lo que hace es privilegiar la desigualdad entre funcionarios públicos y el ciudadano, además de que al amparo de esta figura se han cometido una gran cantidad de delitos, cosa que no podía mantenerse de esa manera, ya que lo único que hace es abonar a la impunidad.

De tal forma, que a partir de ahora cualquier funcionario que al día de hoy gozaba de esta figura como los mismos legisladores, magistrados, consejeros electorales, el auditor Superior del Estado y el mismo gobernador, deberán enfrentar procesos penales en caso de cometer un delito, tal y como lo hace el resto de los ciudadanos.

Añadió que la figura de juicio político aún se mantendrá, no obstante es de suma importancia que se analice a fondo su procedencia, ya que esta figura no sirve más que para reprender a un funcionario en activo o a ex funcionarios, pues no tiene ningún peso legal o resarcitorio, que es lo que la ciudadanía desea.