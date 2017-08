Divorciarse en el Estado de México será más fácil con esta medida

Agencia

Estado de México.- Los matrimonios que estén totalmente de acuerdo en la separación legal y no tengan hijos menores de edad o bajo tutela, se podrán divorciar de manera más rápida ante cualquier notario del Estado de México, mediante la figura de divorcio administrativo y notarial, con el mismo valor y reconocimiento jurídico.

De acuerdo con López dóriga Digital, el dictamen propuesto por el Ejecutivo estatal fue aprobado el jueves pasado “en congruencia con la dinámica social que hace pertinente y oportuno instituir novedosas figuras jurídicas para disolver el matrimonio”.

También te puede interesar: Divorcio, la 'epidemia' de los últimos 15 años

Sin embargo, cuando hay hijos menores de edad y por ende la obligación de garantizarles sus alimentos y cuidados y se necesite definir la patria potestad se deberá acudir ante un juez, quien está obligado a velar primordialmente por los intereses del menor.

No obstante, si no hay menores de edad o mayores a tutela en el matrimonio, es posible asistir ante un notario, cubriendo el costo del servicio. En cambio, en el Poder Judicial no se cobra el servicio. En el caso notarial habrá tarifas establecidas para evitar excesos.

En el convenio de divorcio voluntario se podrá dar la guarda y custodia compartida entre ambos padres, días y responsabilidades claramente establecidas.

Para la guarda y custodia de las niñas, niños, adolescentes o incapaces tendrá preferencia la madre.

La propuesta entraría en vigor en menos de 90 días hábiles.