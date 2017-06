El aguacate se vende hasta en 100 pesos en Nuevo León

Agencia

NUEVO LEÓN, México.- El aguacate, uno de los productos básicos indispensables en la cocina mexicana y un conocido complemento para la carne asada ha vuelto a tener un incremento dramático en su precio, sobrepasando los 100 pesos por kilos en la capital de Nuevo León.

En distintas cadenas comerciales de la zona metropolitana el precio del aguacate puede sobrepasar los tres dígitos, mientras que en el caso del Mesón Estrella, el mercado de Monterrey, el precio por kilo ronda entre los 60 y 70 pesos, un monto prohibitivo para las familias de bajos recursos, informa Milenio.

A pesar de esto, varias personas reajustan sus gastos para evitar prescindir de la conocida fruta.

“Ahorita ya es un precio inaccesible para nosotros, pero sí lo consumimos porque uno ya está acostumbrado”, comentó una clienta del mercado.

De acuerdo con los comerciantes, el incremento de los precios se debe principalmente a una escasez generalizada del producto.

“Hay escasez, una porque no ha llovido lo suficiente como para que se reproduzca el fruto y otra que está muy chico y los cortadores que se dedican a esto no lo cortan porque así no rinde”, señaló un vendedor del mercado.