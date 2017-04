Feligreses se deshacen de dinero falso en las iglesias

Por Juliana Fregoso/Agencia

Ciudad de México.- La Iglesia católica en la Ciudad de México es víctima de un nuevo tipo de fraude: el pago de limosnas con billetes falsos, según han denunciado sacerdotes de distintas parroquias.

El engaño se realiza de la siguiente forma: a la hora de dar la limosna durante la misa, los presuntos feligreses pagan con billetes falsificados de 100, 200 y 500 pesos y al momento piden que la persona les dé cambio, con lo que obtienen dinero auténtico, publica Infobae.

"Es un fenómeno que se está dando cuando la persona que hace la colecta recibe el billete. En ese momento no va a estar viendo si tiene todas las seguridades que tienen los billetes y pide cambio. Si da uno de 500 –pesos-, pide 200. Esa es su ganancia", señaló Alfredo Ramírez Jasso, sacerdote de Nuestra Señora de Guadalupe del Buen Tono.

"Estar revisando la ofrenda y sacar mi plumón y decirle voy a checar a ver si es falso es como manifestar a quienes no hacen este daño una desconfianza muy poco de acuerdo con la liturgia", agregó.

Carmen Rodríguez, una de las asistentes de la Parroquia del Espíritu Santo, dijo por su parte a Infobae que el problema lo han notado más desde que inició el año, pues al momento de querer hacer alguna compra para el templo, son los comerciantes quienes detectan que los billetes son falsos.

"Me ha tocado pasar esas vergüenzas cuando me toca ir a comprar cosas para la iglesia. Me ha pasado en la tienda, en el súper, a veces hasta en el tianguis (mercados ambulantes). Pero uno tiene que confiar en la gente, no les podemos decir que nada más nos den cambio (monedas), porque estamos seguros de que la mayoría de la gente es de buena fe", expresó.

"Lo hemos platicado con el padre y se nos hace de muy mal gusto también el ponernos a revisar el dinero”

"Lo hemos platicado con el padre y se nos hace de muy mal gusto también el ponernos a revisar el dinero después de que recogemos la limosna, y pues no confiamos en la gente, antes eran pocos los casos, pero ahora sí nos están rebotando (regresando) el dinero más seguido. Pensamos que es gente que en algún lado le dan el billete falso y pues, para no perder el dinero, viene y lo cambia aquí con nosotros", agregó.

En el caso de la iglesia del padre Alfredo Ramírez, se detecta dinero falso unas cinco veces al mes.

Este nuevo fraude también sucede en otras iglesias del país, como en Jalisco, reconoció el religioso Daniel Guerra. "La gran mayoría es dinero auténtico. Ha llegado a pasar pocas veces, pero eso denota un problema. Lo que sí he notado en general es una actitud de ahora alguien me la tiene que pagar porque ya me hicieron la maldad. Entonces es el insulto, el dolo".

A los devotos también les molesta esta situación. "No se trata de ser feligreses, católico, musulmán, cristiano, budista o de cualquier religión. Se trata de integridad moral, y ésa habita en quien la quiera tener, independientemente de sus creencia", manifestó Carlo Cosio a este medio.

Hasta ahora, la Iglesia católica no ha anunciado ningún tipo de medida en contra de las limosnas falsas, ni ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Arquidiócesis de México.