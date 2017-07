Banquete de graduación intoxica a 40 personas

Agencia

MANUEL DOBLADO, Gto.- Cuarenta personas resultaron intoxicadas luego de comer alimentos contaminados en una fiesta de graduación de alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 174 en Manuel Doblado, Guanajuato.

Los infectados empezaron con diarrea, vómito, algunos con deshidratación severa y moderada, presencia de dolor de cabeza; aparentemente de todo se tiene el antecedente de haber tomado o haber comido lo mismo que era carne de pollo y res.

En la fiesta había cerca de 800 personas entre alumnos y familiares de los alumnos.

Entre ellos se encontraba Daniela Ibarra, misma que la madrugada del sábado comenzó a presentar los síntomas.

“Traía mucha diarrea, ya después vómito, ya después me dolían mucho mis huesos y no me podía levantar de la cama”, señaló la afectada.

La mayoría de los pacientes fueron atendidos en el hospital comunitario de Manuel Doblado donde dos menores de edad permanecieron internados durante todo el fin de semana.

Este lunes todavía había personas que seguían ingresando al hospital, tal es el caso de la mamá de Paloma Olivares.

Para la fiesta se contrató un servicio de banquetes al cual se tiene contemplado demandar.

“Se contrató a una señora que realiza banquetes aquí en la ciudad y al parecer manifestó que los alimentos los había comprado en un centro comercial de León, la carne y las verduras se encargaron de la central de abastos”, advirtió Alfredo López, organizador del evento.

La Secretaría de Salud de Guanajuato levantó las muestras para su análisis y determinar si los alimentos ya estaban descompuestos desde su compra o si se contaminaron durante su preparación.